رغم عدم وصوله اليابسة.. «لويل» يضرب هاواي ويقطع الكهرباء عن الآلاف

تحولت أجزاء واسعة من ولاية هاواي إلى مسرح لطقس عنيف بعدما مرّ إعصار لويل بمحاذاة الجزر الغربية، متسببًا في رياح قوية وأمطار غزيرة وأمواج مرتفعة أدت إلى أضرار كبيرة وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف. ورغم أن مركز الإعصار لم يعبر اليابسة، فإن اقترابه الشديد من كاواي ونيهاو جعل تأثيره مباشرًا على البنية التحتية والمناطق الساحلية، فيما امتدت تداعياته إلى أواهو أيضًا.

وخلال اقتراب لويل من الجزر، سجلت هبات رياح تجاوزت 80 ميلًا في الساعة، إلى جانب أمطار كثيفة رفعت مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية. وكانت كاواي الأكثر تضررًا، إذ فقد نحو 90% من مشتركي الكهرباء الخدمة خلال ذروة العاصفة، بينما شهدت أواهو انقطاعات واسعة تجاوزت 20 ألف مشترك، ما وضع ضغطًا كبيرًا على فرق الإصلاح والطوارئ.

وتسببت الرياح في سقوط عدد كبير من الأشجار وخطوط الكهرباء، وسُجلت أضرار في منازل ومنشآت عدة؛ بينها منزل دُفع عن أساساته وآخر تضرر سقفه، إضافة إلى إصابة شخص بعد سقوط شجرة على منزل في كيلاويا. كما اجتاحت المياه والحطام بعض الطرق، وتعرضت أجزاء من طريق ساحلي للتدمير بفعل الأمواج القوية.

وفي أواهو، أعلنت السلطات وفاة رجل بلا مأوى بعدما سقطت شجرة على خيمته خلال الظروف الجوية القاسية، ما أثار مخاوف بشأن الأشخاص الذين يعيشون في أماكن مكشوفة وغير مجهزة لمواجهة الأعاصير.

ورفعت الأمطار الغزيرة احتمالات الفيضانات، إذ توقعت السلطات وصول الهطولات في بعض مناطق كاواي إلى نحو 24 بوصة، ما يعادل 61 سنتيمترًا، بينما استمرت التحذيرات من الأمواج العالية وتيارات السحب الخطرة على السواحل. كما شهدت الولاية تحذيرًا نادرًا من احتمال تشكل أعاصير قمعية في ظل اضطراب جوي صاحب العاصفة.

ومع اقتراب لويل، أغلقت السلطات المدارس والمكاتب الحكومية في كاواي وأواهو ونيهاو، وفتحت ملاجئ استقبلت مئات الأشخاص، فيما صدرت تعليمات للسكان بالبقاء في منازلهم وتجنب الطرق. وشارك أكثر من 300 فرد من الحرس الوطني في جهود الاستجابة، إلى جانب فرق الطوارئ التي عملت على إزالة الحطام وإعادة الخدمات الأساسية.

وكان لويل قد وصل سابقًا إلى الفئة الخامسة برياح بلغت 160 ميلًا في الساعة، لكنه فقد جزءًا كبيرًا من قوته قبل مروره قرب هاواي، ليصل كإعصار من الفئة الثانية. ورغم تراجعه، فإن اتساع نطاق رياحه وطبيعة تضاريس الجزر جعلا تأثيره قويًا حتى دون وصول مركزه إلى اليابسة.

ومع ابتعاد الإعصار، بدأت هاواي مرحلة التعافي، مع التركيز على إعادة الكهرباء وفتح الطرق وتقييم الأضرار، وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الفيضانات والانهيارات في بعض المناطق. ومن المتوقع أن تتضح الصورة الكاملة للخسائر خلال الأيام القادمة مع وصول فرق التقييم إلى المناطق التي كانت معزولة أثناء ذروة العاصفة.