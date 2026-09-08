كشفت الفنانة المصرية يسرا عن جانب من حياتها الفنية بعيداً عن الأضواء، مستعرضة عدداً من الشائعات التي لاحقتها على مدار مشوارها، تنوعت بين مزاعم إصابتها بمرض ألزهايمر، وفرض الحجر عليها، وصولاً إلى شائعة زواجها 16 مرة، مؤكدة أنها استقبلت هذه الأقاويل بسخرية قائلة: «حاجة تضحك».

«لسه معملتش حاجة».. شعار يسرا

تحدثت يسراخلال استضافتها في برنامج «الصورة»، عن الطريقة التي تنظر بها إلى مسيرتها، موضحة أن عبارة «لسه معملتش حاجة» أصبحت من المبادئ التي تدفعها إلى الاستمرار، مهما بلغ رصيدها من الأعمال والنجاحات.

وجاء حديثها تعليقاً على موقف استعادته عندما مرت بفترة توقفت خلالها عن العمل وشعرت بأن مشوارها المهني أصبح خلفها، لتؤكد أن أمامها الكثير وعليها ألا تتعامل مع ما حققته باعتباره نهاية الطريق.

القلق من القرار وليس من الفشل

وأوضحت يسرا أن شعورها بالقلق قبل خوض أي تجربة جديدة لا يرتبط بالخوف من عدم النجاح أو تحقيق مكاسب مادية، وإنما ينصب على مدى صحة القرار الذي تتخذه، موضحة أنها تحرص بشدة على أن تكون اختياراتها مناسبة لها ولمسيرتها المهنية.

وأضافت أنها لا تزال تتعامل مع كل عمل جديد وكأنها تبدأ من الصفر وتعيد تقييم قراراتها باستمرار، لأن أكثر ما تخشاه هو أن تتخذ اختياراً لا يتناسب مع مسيرتها أو لا يعبر عنها بالشكل الذي تريده.

آخر أعمال يسرا

ومن جانب آخر، يعرض حالياً ليسرا في دور العرض السينمائية تجربة جديدة من خلال فيلم «الست لما»، الذي يجمع كوكبة من نجوم الفن، ويتناول عدداً من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمرأة، في إطار درامي واجتماعي.

ويشارك يسرا بطولة الفيلم كل من ماجد المصري، ياسمين رئيس، درة، عمرو عبدالجليل، انتصار، دنيا سامي، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، بينهم كندة علوش، فتحي عبدالوهاب، مصطفى أبو سريع، حمدي الميرغني، أحمد صيام. والعمل من إخراج خالد أبو غريب، وتأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي.