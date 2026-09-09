تكشف مراجعة علمية حديثة عن عادة بسيطة يمكن أن تُحدث فرقًا سريعًا في ضبط سكر الدم بعد الوجبات، إذ تشير النتائج إلى أن فترات الحركة القصيرة والمتكررة -خصوصًا المشي لبضع دقائق- تساعد الجسم على تجنّب الارتفاعات الحادة التي قد تضر بالأوعية الدموية وتزيد خطر الإصابة بالسكري أو تفاقمه.

وبحسب ما أورده موقع Health، حلّل الباحثون بيانات 31 دراسة شملت 573 مشاركًا من البالغين؛ بينهم أشخاص أصحاء وآخرون يعانون اضطرابات استقلابية مثل السكري من النوع الثاني أو مقدمات السكري.

وركّزت هذه الدراسات على ما يُعرف بـ«التمارين المتقطعة قصيرة المدى»، وهي نوبات حركة لا تتجاوز عشر دقائق، تُكرر مرتين يوميًا على الأقل بفاصل لا يقل عن نصف ساعة، وتشمل المشي، ركوب الدراجة، تمارين الذراعين، اليوغا، تاي تشي، أو حتى تمارين مقاومة بسيطة.

وأظهرت النتائج أن كسر الجلوس المطوّل عبر استراحات حركية قصيرة يرتبط بانخفاض مستويات السكر والإنسولين بعد الوجبات، وكان المشي كل 30 دقيقة تقريبًا الأكثر فاعلية. في المقابل، لم يُظهر الوقوف وحده أي تأثير يُذكر على مستوى السكر.

ويرى خبراء النشاط البدني أن هذه النتائج تتسق مع أبحاث سابقة، إذ تشير إلى أن العضلات خلال الحركة (even لو كانت قصيرة) تسحب السكر من مجرى الدم بكفاءة أكبر، ما يجعل النوبات المتكررة أكثر فاعلية من تمرين طويل واحد يعقبه ساعات من الجلوس.

وتوصي الجمعية الأمريكية للسكري بكسر الجلوس كل 30 دقيقة، فيما تشير دراسات أخرى إلى أن المشي خلال نصف ساعة من تناول الطعام قد يكون الخيار الأفضل، إذ حقق مرضى السكري الذين مشوا مباشرة بعد الوجبات تحكمًا أفضل بسكر الدم مقارنة بمن مارسوا المشي في أوقات أخرى. ولا يشترط أن تكون الحركة طويلة؛ فحتى دقيقة إلى خمس دقائق من صعود الدرج، أو القرفصاء، أو السير في المكان أثناء تحضير القهوة، قد تُحدث تأثيرًا إيجابيًا.

ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن هذه العادة لا تُعد بديلًا عن الاستراتيجيات الأساسية لإدارة السكري، مثل الالتزام بالنشاط البدني الموصى به، واتباع نظام غذائي صحي، وتناول الأدوية الموصوفة، لكنها تبقى خطوة بسيطة ومتاحة للجميع يمكن أن تعزز الصحة الاستقلابية بشكل ملموس.