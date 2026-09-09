أتاحت الجوازات السعودية للمقيمين إمكانية تحديث صورهم الشخصية في «هوية مقيم» عبر تطبيق «أبشر»، وربطت ذلك بتحقق شروط عدة يجب استيفاؤها في الصورة الملتقطة أو قبل التقاطها.

ونبّهت إدارة الجوازات الراغبين في تحديث صورهم إلى أخطاء شائعة تمنع اعتماد صورهم، تشمل وجود ظلال في الصورة، والإضاءة القوية أثناء التقاط الصورة، واحمرار العينين الناتج عن انعكاس الإضاءة.

ونصحت الجوازات الراغبين في تحديث صورهم بتجنّب ارتداء النظارات أو العدسات الملونة، والحرص على أن يكون الوجه مواجهًا للكاميرا دون إمالة الرأس، ويُمنع ارتداء غطاء للرأس أو قبعة وإغلاق العينين أثناء التقاط الصورة. كما طلبت من الراغبين في تحديث صورهم الشخصية تجنّب إخفاء العلامات الفارقة أو طمسها، وتجنّب فتح الفم وإظهار الأسنان.

ونوّهت الجوازات إلى أنه بعد التقاط الصورة عبر تطبيق منصة «أبشر» وتأكيد الطلب، يلزم الانتقال إلى تطبيق «نفاذ» لالتقاط صورة أخرى والتحقق من السمات الحيوية خلال فترة لا تزيد على ثلاث دقائق، مع ضرورة أن تكون الخلفية بيضاء.