أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 96 للقطاعين الخاص وغير الربحي.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على «إكس»، أن (الأربعاء) 12 ربيع الثاني 1448هـ الموافق 23 سبتمبر 2026م يعد إجازة رسمية للقطاع الخاص وغير الربحي.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي استناداً للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وعلى كل صاحب عمل التقيد بالآلية الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني في 23 سبتمبر من كل عام، وذلك في ذكرى إعلان توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود في عام 1932م.