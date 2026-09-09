رفع وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، خالص الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ تقديرًا لدعمهما المتواصل لكل ما يعزز أمن الوطن ويحفظ استقراره ويصون مسيرته التنموية؛ وذلك مع اختتام أعمال مؤتمر (حوار الأمن والتاريخ 2026).

وأكد سموه أن الرعاية الكريمة للقيادة كانت الأساس في نجاح أعمال المؤتمر وتحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن ما قدّمه المشاركون من رؤى وإسهامات معرفية أسهم في إثراء النقاشات وتعزيز مخرجات المؤتمر، بما يدعم الجهود الوطنية في تطوير منظومات الأمن الوطني وربطها بالقراءة التاريخية والتحليل العلمي.

وثمّن وزير الداخلية مشاركة الخبراء والباحثين من مختلف الجهات، وما قدموه من إضافات نوعية عززت القيمة العلمية للمؤتمر، مؤكداً استمرار العمل على ترجمة توصياته بما يخدم أمن المملكة ويواكب تطلعات قيادتها الرشيدة.