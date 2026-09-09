سجّل قطاع توصيل الطلبات في المملكة نمواً ملحوظاً خلال الربع الثاني من عام 2026، مع تجاوز عدد العمليات 132 مليون عملية طلب لشركات توصيل الطلبات، بزيادة بلغت 30.5% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وذلك وفق مؤشر صادر عن الهيئة العامة للنقل.

وأكدت الهيئة بحسب المؤشر أن منطقة الرياض تصدرت قائمة إجمالي الطلبات بنسبة 44% تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 22%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 16%، فيما توزعت النسب المتبقية للطلبات على باقي مناطق المملكة من بينها المدينة المنورة بنسبة 5%.

توسع متسارع

وتأتي هذه النتائج في ظل التوسع المتسارع لقطاع الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية في المملكة، المدعوم بالتحول الرقمي واعتماد الحلول التقنية، إلى جانب تطور نماذج الأعمال في قطاع التوصيل، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز الحراك الاقتصادي.

ويعكس النمو استمرار تطور نشاط توصيل الطلبات، مدفوعاً بزيادة الاعتماد على التطبيقات الرقمية وتنامي الطلب الاستهلاكي، فضلاً عن تحسين البنية التنظيمية للقطاع، بما يعزز تجربة المستخدم ويرفع مستوى التنافسية.