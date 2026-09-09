عقد مجلس إدارة جمعية الوداد لرعاية الأيتام اجتماعه الثالث لعام 2026م، بحضور رئيس المجلس وأعضائه عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستعراض مستجدات الأداء المؤسسي والتنفيذي، واتخاذ القرارات والتوصيات الداعمة لمسيرة الجمعية وتوجهاتها الاستراتيجية.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض المجلس التقدّم في تنفيذ قرارات دورته الخامسة (منذ 1 يونيو 2025م)، مسجّلاً إنجاز 66 قراراً وتوصية من إجمالي 76 قراراً صادراً، بنسبة إنجاز تعكس كفاءة آليات المتابعة التنفيذية ضمن الأطر الزمنية المعتمدة.

وعلى صعيد التوجهات الاستراتيجية الكبرى، تابع المجلس ممكنات التحوّل إلى «استراتيجية الوداد 2030»، المرتكزة على التوسع في نطاق الخدمات والفئات المستفيدة لتشمل قطاعات عمرية أوسع وخدمات أكثر شمولاً، بما يضمن استقرار الأطفال مجهولي الأبوين وتمكينهم. وفي هذا السياق، تابع المجلس باهتمام برنامج متابعة الأسر المحتضنة في مختلف مناطق المملكة، وما توفره الجمعية من متابعة ميدانية وخدمات إرشاد ودعم للأسر والأطفال؛ لضمان استدامة بيئة الاحتضان الآمنة وتعزيز الاستقرار الأسري.

وفي محور الأداء المالي والمؤسسي، اعتمد المجلس تقرير الأداء للربع الثاني من عام 2026م، الذي أفرز قفزة نوعية في مؤشرات الأداء الاستراتيجي، مسجّلاً متوسطاً بلغ 90% عبر محاور الخطة، مؤكداً كفاءة توظيف الموارد وتحقيق المستهدفات التشغيلية.

كما تابع المجلس استكمال مشروع تأسيس منظومة المراجعة الداخلية بالجمعية، الذي تضمّن في مراحله السابقة تشكيل وتعيين لجنة المراجعة الداخلية مع بداية دورة هذا المجلس، وإسناد أعمال المراجعة الداخلية وتطوير المنظومة إلى شركة استشارية متخصصة، وصولاً إلى اكتمال واعتماد الهيكل التنظيمي لإدارة المراجعة الداخلية، حيث توّج الاجتماع هذه الجهود بإقرار تعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية؛ بما يعزز استقلالية أعمال المراجعة، وفاعلية الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر والالتزام المؤسسي.

واختتم المجلس اجتماعه بمتابعة حزمة من المبادرات والمشروعات ذات الأثر المباشر على جودة حياة الأطفال والأسر المحتضنة، مؤكداً مضي الجمعية بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.