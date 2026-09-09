تعرض الممثل المصري حسام داغر لحالة تسمم مفاجئة أثناء تواجده في لبنان، مما أثار قلق جمهوره وزملائه في الوسط الفني.



وأعلن داغر بنفسه عن الواقعة من خلال منشور عبر حساباته على مواقع التواصل، كشف فيه تفاصيل ما حدث له وطريقة تعامل الفريق الطبي معه.



الأصدقاء لهم دور



وأكد الفنان أنه تعرض لحالة تسمم حادة في لبنان، مما استدعى تدخل فريق الصليب الأحمر بشكل سريع لنقله وتلقي العلاج، وظهر في الصورة التي نشرها وهو محاط بمسعفين يرتدون زي الصليب الأحمر، بينما كان يقف بجواره أصدقاء ساعدوا في نقله.



وأشار إلى أن الأصدقاء كان لهم دور في التعامل مع الموقف حتى وصول الفريق الطبي، وطلب من متابعيه الدعاء له بالشفاء.



قصص حقيقية



ومن آخر أعمال حسام داغر فيلم «40 يوم»، وهو من فكرة ميرا فيكتور، ويتناول قصصاً حقيقية عن الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا عن طريق الحدود المكسيكية.



ويحمل الفيلم اسم «40 يوم» نسبة إلى فترة الأحداث التي تستغرقها الرحلة المؤلمة لمدة أربعين يوماً عبر الحدود، من كولومبيا مروراً بنيكاراجوا، وعبوراً بالمكسيك، وصولاً إلى الولايات المتحدة عن طريق ولاية كاليفورنيا.



تدور أحداث الفيلم حول رجل مصري وزوجته الحامل يحاولان العبور عبر رحلة الموت بين الغابات والأنهار والجبال، بحثاً عن مستقبل أفضل لابنهما القادم، ويتقابلان خلال الرحلة مع العديد من الجنسيات الباحثة عن الحلم الأمريكي، لتربطهم جميعاً علاقات إنسانية متعددة.