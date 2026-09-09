حسم الفنان المصري عمرو سعد الجدل المثار حول علاقته بالمخرج المصري محمد سامي، نافياً وجود أي خلافات بينهما، بالتزامن مع الإعلان عن تعاونهما المرتقب في جزء جديد من مسلسل «الاختيار»، المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2027.

صداقة مستمرة رغم اختلاف وجهات النظر

وأكد عمرو سعد، خلال لقاء مع «ET بالعربي»، أن علاقته بمحمد سامي لم تتأثر بما أثير خلال الفترة الماضية، موضحاً أن اختلاف وجهات النظر بينهما -إن حدث- لا يصل إلى حد الخلاف أو القطيعة.

وأشار إلى أن صداقتهما تمتد لأكثر من عقد، واصفاً سامي بأنه مخرج موهوب وناجح، إلى جانب كونه صديقاً وأخاً، لافتاً إلى استمرار التواصل بينهما بشكل دائم.

الجزء الرابع من «الاختيار»

وكشف عمرو سعد أن مشاركته في رمضان 2027 جاءت بعد تراجعه عن فكرة الابتعاد عن الدراما التلفزيونية، موضحاً أن ارتباطه بالجزء الرابع من «الاختيار» يمثل بالنسبة إليه مسؤولية يعتز بها.

في المقابل، أكد الفنان أن السينما تستحوذ على جانب كبير من اهتمامه حالياً، مشيراً إلى انتهائه من تصوير فيلم «الغربان»، إلى جانب استعداده لعرض عدد من مشاريعه السينمائية خلال الفترة القادمة.

حقيقة الخلاف

وتحدث عمرو سعد عن الجدل الذي صاحب موسم رمضان 2026، خصوصاً مع المنافسة الجماهيرية التي جمعت عدداً من الأعمال، مؤكداً أن ظهوره للحديث عن مسلسله «إفراج»، بالتزامن مع حديث محمد سامي عن نجاح «الست موناليزا»، لم يتسبب في أي خلاف بينهما.

وأوضح أنه عندما يتحدث عن عمل يقدمه، فإنه يتحدث عن تجربته الخاصة فقط، ولا يرى نفسه في موقع يسمح له بتقييم أعمال زملائه أو انتقادها، مؤكداً احترامه لجميع الفنانين المشاركين في المنافسة.

«أنا ابن الشغلانة»

وشدد عمرو سعد على أنه لا يفضل الدخول في جدالات عبر منصات التواصل الاجتماعي أو الانشغال بالمنافسة على إثبات النجاح، معتبراً أن الحكم النهائي يبقى للجمهور، موضحاً أن اهتمامه الأساسي ينصب على تقديم أعمال فنية جيدة بعيداً عن السجالات الإلكترونية، مختتماً موقفه بالتأكيد على أنه «ابن الشغلانة» وليس من أبناء «السوشال ميديا».