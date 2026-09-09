تتجه لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) إلى فتح أكثر من 1000 ميغاهرتز من الطيف الترددي أمام خدمات الاتصالات الفضائية، في خطوة تستهدف توسيع قدرات الإنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية وتعزيز الاتصال بالمنازل والطائرات والسفن.

نطاقات جديدة للاتصالات الفضائية

وأوضحت اللجنة أن القرار المقترح، المقرر التصويت عليه في 30 سبتمبر الجاري، سيتيح استخدام طيف إضافي في نطاقي 12.7 و42 غيغاهرتز لخدمات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية.

ومن المنتظر أن تدعم الترددات الجديدة خدمات الإنترنت الفضائي للمنازل، والاتصال على متن الطائرات والسفن، إلى جانب وظائف توجيه حركة البيانات في الشبكات الأرضية المرتبطة بالأقمار الصناعية.

تعزيز الاتصال بين الأقمار الصناعية

وقال رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار إن توفير قدرات إضافية للروابط بين الأقمار الصناعية من شأنه تعزيز مرونة الشبكات وتحسين الاتصال بالسفن والطائرات والمركبات، فضلاً عن إتاحة المجال أمام تطبيقات صناعية وتجارية جديدة تعتمد على تقنيات الفضاء.

وتأتي الخطوة ضمن مساعي اللجنة لزيادة الاستفادة من الطيف الترددي في قطاع الاتصالات الفضائية، في ظل التوسع المتسارع لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

تحديث قواعد تقنيات الاتصال

وتعتزم اللجنة كذلك طرح مقترح لتحديث القواعد المنظمة لتقنيات النطاق فائق العرض (Ultra-Wideband)، بما يدعم استخدامها في التطبيقات الصناعية وتقنيات المركبات وتتبع الشحنات، إضافة إلى أنظمة الأقفال والمفاتيح الإلكترونية وتقنيات التصوير المستخدمة في عمليات السلامة العامة والإنقاذ.

كما تسعى إلى إجراء إصلاحات في إجراءات التصاريح بهدف تسريع إنشاء البنية التحتية الحديثة للإنترنت ودعم شبكات الاتصالات الأرضية والفضائية.

وكانت اللجنة قد خففت في أبريل الماضي القيود المتعلقة بمستويات الطاقة المستخدمة في بعض ترددات الأقمار الصناعية، في خطوة دعمت خدمات النطاق العريض الفضائي، وقدّرت أن الاستخدام الأكثر كثافة للطيف قد يحقق فوائد اقتصادية بنحو ملياري دولار نتيجة زيادة استخدام الإنترنت عالي السرعة.