أعلنت شركة «OpenAI» إطلاق النسخة السادسة من روبوت الدردشة «ChatGPT»، تحت اسم «ChatGPT-6 Astra»، واصفة إياه بأنه أحدث نماذجها وأكثرها تطوراً حتى الآن.

وكشفت «OpenAI» في عرض توضيحي لقدرات النموذج إمكانية التحكم في «أسترا» باستخدام الأوامر الصوتية، إذ نجح في تنفيذ مهمة نشر إعلان لبيع عقار بشكل شبه مستقل.

وأظهر العرض أن النموذج تمكن من العثور على مسكن خلال نحو 10 دقائق، مقارنة بنحو 6 ساعات احتاجها موظف متخصص لإنجاز المهمة ذاتها، وفق نتائج الاختبارات التي نشرتها الشركة.

وأوضحت «OpenAI» أن «ChatGPT-6 Astra» يجمع حصيلة سنوات من الأبحاث والتجارب في مجالات التدريب المسبق، والتعلم المعزز، ومواءمة النماذج، مشيرة إلى تمتعه بقدرات متقدمة في استخدام الحاسوب والتصفح وهندسة البرمجيات والأمن السيبراني والعلوم وتنفيذ المهمات المهنية.

وأضافت أن «أسترا» يعد أكثر نماذجها توافقاً مع المستخدم حتى الآن، بفضل التحسينات التي أُدخلت على قدرته في فهم نيات المستخدم والاستجابة لها، بما يتيح تفويضه بمهمات أكثر تعقيداً بثقة أكبر.