وافقت شركة «إنفيديا» الأمريكية على الاستحواذ على منصة الذكاء الاصطناعي «Hugging Face» مقابل 12.9 مليار دولار، في صفقة تعتبر واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في تاريخ الشركة، وفقاً لتقرير نشرته «The Information» ونقلته وكالة «رويترز».

وذكر التقرير، نقلاً عن مصدر مطلع على الصفقة، أن الاتفاق سيمنح «إنفيديا» السيطرة على واحدة من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في استضافة وتوزيع نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر ومجموعات البيانات المستخدمة في تطوير الأنظمة والتطبيقات الذكية.

وتأتي الخطوة في وقت تسعى فيه «إنفيديا»، بقيادة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، إلى توسيع حضورها في منظومة الذكاء الاصطناعي إلى ما يتجاوز صناعة وحدات معالجة الرسومات، مستفيدة من النمو المتسارع في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها.

ومن شأن الاستحواذ، في حال اكتماله، أن يمنح «إنفيديا» موقعاً أكثر تأثيراً في مجتمع نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، خصوصاً أن «Hugging Face» تستضيف نماذج لغوية كبيرة ومجموعات بيانات وأدوات يعتمد عليها المطورون والباحثون في أنحاء العالم.

وتكتسب الصفقة أهمية إضافية مع اتجاه شركات مطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي المغلقة إلى تطوير رقائقها الخاصة وتقليل اعتمادها على معالجات «إنفيديا»، مما يجعل توسيع حضور الشركة في منظومة البرمجيات والنماذج المفتوحة أحد المسارات التي يمكن أن تدعم موقعها في سوق الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التقرير، تبلغ الإيرادات السنوية المقدرة لمنصة «Hugging Face» نحو 150 مليون دولار، فيما يمثل سعر الاستحواذ البالغ 12.9 مليار دولار قفزة كبيرة مقارنة بآخر تقييم معروف للشركة.

ولم تصدر «إنفيديا» أو «Hugging Face» حتى وقت نشر التقرير تعليقاً رسمياً يؤكد تفاصيل الاتفاق أو موعد استكمال إجراءات الاستحواذ.