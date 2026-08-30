قال رئيس الجزائر عبد المجيد تبون إنه لا يستبعد وجود ما وصفها بـ«أياد إجرامية» وراء اندلاع الحرائق التي تشهدها عدة ولايات في البلاد منذ أيام.

وذكر تبون، خلال تفقده حالة المصابين في أحد المستشفيات، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه «من غير المستبعد وجود أياد إجرامية تسببت في اندلاعها، خاصة بالنظر إلى القوة التي انطلقت بها هذه الحرائق».

وأضاف أنه «سيتم إجراء التحقيقات الضرورية» في هذا الصدد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عامل الرياح صعب من مهمة إخماد الحرائق.

حرائق غابات في المناطق الشمالية من الجزائر

وتشهد المناطق الشمالية من الجزائر حرائق غابات بصورة متكررة خلال فصل الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدلات الرطوبة وهبوب الرياح، ما يزيد من مخاطر اندلاعها وسرعة انتشارها.

وتسببت حرائق واسعة شهدتها البلاد خلال الأعوام الماضية في سقوط عشرات الضحايا وتضرر مساحات كبيرة من الغابات والأراضي الزراعية والممتلكات، ما دفع السلطات إلى تعزيز إجراءات الوقاية والمراقبة ورفع جاهزية فرق ووسائل الإطفاء.