فرضت الولايات المتحدة الأمريكية أمس (الثلاثاء)، عقوبات اقتصادية على قطاع الطيران الإيراني بأكمله، محذّرة من أن أي جهة تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية قد تكون عرضة للعقوبات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية التي تتولى الجانب الاقتصادي من النزاع بين واشنطن وطهران في بيان، أن «جميع شركات الطيران الإيرانية» أصبحت خاضعة للعقوبات الاقتصادية.

وكانت شركتا الطيران الإيرانيتان الرئيستان، «ماهان إير» و«إيران إير»، خاضعتين بالفعل للعقوبات، وانضمت إليهما 27 شركة نقل جوي تعمل على المستوى المحلي أو الإقليمي.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية السلطات الإيرانية بـ«استخدام قطاع الطيران لنقل الأسلحة والأفراد والبضائع غير المشروعة».

كما قررت الإدارة الأمريكية تعليق بعض الإعفاءات المتعلقة بالنقل الجوي، ومن بينها الإعفاء الذي كان يسمح لشركات طيران غير أمريكية بتشغيل طائرات مصنعة في الولايات المتحدة داخل إيران.

وشملت موجة العقوبات التي أُعلنت الثلاثاء شركتين متهمتين بالعمل «وسيطاً»؛ لتمكين شركة «ماهان إير» من تسلُّم ثلاث طائرات بوينغ 777 خلال صيف السنة الجارية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في البيان: «لقد وعدنا باتخاذ إجراءات صارمة ضد الذين يقدمون دعماً مالياً للنظام الإيراني»، مضيفاً: «ونحن نفي بهذا الوعد من خلال فرض عقوبات على الشركات التي تواصل دعم ماهان إير».

وتابع بيسنت: «ليكن ذلك تحذيراً لجميع الذين يتعاملون مع شركات الطيران الإيرانية الأخرى التي خضعت جميعها للعقوبات اليوم: إنكم تخاطرون بالإقصاء من النظام المالي العالمي».