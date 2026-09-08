تعود المنافسة بين الفنانين محمد رمضان وأحمد الفيشاوي إلى الواجهة مجدداً، بعد سنوات من الخلاف الفني بينهما، وهذه المرة من خلال السينما، إذ يستعد كل منهما لتقديم فيلم يحمل اسم «نمبر وان»، في صدفة لافتة أعادت خلافهما القديم إلى دائرة الاهتمام.

استأنف محمد رمضان تحضيرات فيلم «نمبر وان» بعد فترة توقّف بسبب ارتباطاته الفنية، واجتمع بالمؤلف محمد سيد بشير لمواصلة العمل على السيناريو. ويأتي الفيلم بإنتاج ضخم، مع التحضير لتصوير عدد من مشاهده خارج مصر ومشاركة نجوم عالميين.

فيلم جديد للفيشاوي

في المقابل، يستعد أحمد الفيشاوي لبطولة فيلم آخر يحمل الاسم نفسه، من تأليف شريف عبدالهادي وإخراج أحمد عبدالله صالح، فيما يواصل صُنّاعه استكمال فريق العمل استعداداً لبدء التصوير خلال شهر سبتمبر الجاري.

منافسة بدأت من الغناء

ويعيد تشابه اسم الفيلمين إلى الأذهان الخلافات التي نشأت بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوي عام 2020، لتعود المواجهة بينهما من بوابة السينما، ويبقى السؤال الأبرز: من يحسم رهان «نمبر وان» في دور العرض؟