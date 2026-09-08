كشف الفنان المصري شريف منير، تفاصيل مشاركته في فيلم «ريد فلاج»، بطولة الفنان أحمد حاتم، مؤكدًا أن العمل يمثل تجربة مختلفة بالنسبة له، سواءً على مستوى طبيعة الشخصية أو الأجواء الكوميدية التي تدور فيها الأحداث.

وأوضح شريف منير في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أن السيناريو الجيد يظل العامل الأساسي الذي يحسم اختياراته الفنية، لافتًا إلى أنه يبحث دائمًا عن الأعمال التي تمنحه فرصة للابتعاد عن التكرار وتقديم أدوار جديدة.

وقال: «السيناريو الجيد هو أساس اختياري لأي عمل، ودائمًا متعطش للورق الحلو اللي يخرج مني شكل ودور جديد عليا».



تفاصيل الشخصية

وأشار إلى أن أكثر ما جذبه إلى فيلم «ريد فلاج» هو طبيعة الفيلم التي تميل إلى الكوميديا الخفيفة، إلى جانب الشخصية التي يجسدها، موضحًا أنه يظهر خلال الأحداث بشخصية «نبيل»، والد أحمد حاتم، ويعمل خياطًا متخصصًا في تفصيل ملابس السيدات.

ولفت إلى أن طبيعة مهنة الشخصية تضعها في مواقف ومفارقات مختلفة ضمن أحداث الفيلم، مؤكدًا أن الجمهور سيكتشف تفاصيلها تدريجيًا مع تطور الأحداث.



الحب والعلاقات العاطفية برؤية معاصرة

وأشار إلى أن الفلم يتناول عددًا من المفاهيم المرتبطة بالحب والعلاقات الرومانسية الحديثة، من خلال معالجة معاصرة تسلط الضوء على طبيعة العلاقات وتغيراتها، في إطار يجمع بين الطابع الاجتماعي والكوميديا الخفيفة.

موقفه من رمضان 2027

وعن مشاركته في موسم دراما رمضان 2027، كشف شريف منير أنه يقرأ حاليًا أكثر من سيناريو، ويجري المفاضلة بينها، لكنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن العمل الذي سيشارك به في الموسم الرمضاني القادم، مؤكدًا أن الاختيار النهائي سيكون مرتبطًا بجودة السيناريو وطبيعة الدور الذي يقدمه.



موعد الطرح وصنّاعه

ومن المقرر أن يُطرح فيلم «ريد فلاج» في دور العرض السينمائية بمصر غداً يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر ضمن منافسات الأفلام المعروضة، حيث يجمع العمل كلاً من أحمد حاتم، جميلة عوض، شريف منير، نسرين أمين، انتصار، ميمي جمال وآخرون، ومن تأليف أحمد محيي، إخراج محمود كريم.