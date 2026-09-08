تعود الفنانة السورية كندة علوش إلى الشاشة من جديد من خلال مسلسل «خمسين/خمسين»، الذي تخوض عبره تجربة درامية تجمع بين الطابع الاجتماعي والكوميديا والأكشن والجريمة.

ومن المقرر أن تنطلق أولى حلقات «خمسين/خمسين» يوم 17 سبتمبر القادم، إذ تُعرض الحلقات الثلاث الأولى دفعة واحدة، على أن تُطرح حلقتان جديدتان أسبوعياً كل يوم خميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر عبر منصة يانغو بلاي.

تفاصيل الشخصية

تجسد كندة علوش شخصية «رانيا»، خريجة كلية الحقوق التي اختارت الابتعاد عن العمل والتفرغ لعائلتها، قبل أن تفرض عليها الظروف العودة إلى مواجهة الحياة العملية، لتبدأ رحلة جديدة تبحث خلالها عن وسيلة لاستعادة السيطرة على حياتها.

من الأزمة إلى الاحتيال

تقود كندة علوس تلك الأزمات الأسرية والمادية لدخولها إلى عالم العمليات غير القانونية، لتجد نفسها وسط مجموعة من المواقف المعقدة، لتقرر تكوين فريق غير متوقع من الأشخاص لمساعدتها، ما يفتح الباب أمام أحداث تجمع بين الكوميديا والمطاردات والتحديات المرتبطة بعالم الجريمة.

15 حلقة وأبطال متعددون

يتكون «خمسين/خمسين» من 15 حلقة، ويشارك في بطولته ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب، انتصار، حازم إيهاب، هبة عبدالعزيز ومحمد عبده، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف.

وجاء العمل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هاشم، وإخراج أحمد عبدالوهاب، ويقدم معالجة تجمع بين الدراما العائلية والكوميديا والأكشن في إطار سريع الإيقاع.

أعمال منتظرة

وعلى جانب آخر، تشارك كندة علوش عرضاً في فيلم «حتة مني» بطولة الفنان المصري محمد ممدوح، وجمع العمل علي صبحي، وهدى المفتي وآخرون، ومن تأليف أحمد عماد وإخراج مريم أحمدي، وتتمحور أحداث العمل في إطار كوميدي تشويقي.