كشفت مجلة «فرانس فوتبول»، اليوم (الثلاثاء)، قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم 2026.

وشهدت قائمة المرشحين هيمنة إسبانية، إذ ضمت أربعة مدربين إسبان من أصل خمسة مرشحين، بينما المدرب الوحيد من خارج إسبانيا هو البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني الحالي لبايرن ميونخ.

أما المدربون الإسبان الأربعة فهم: ميكيل أرتيتا، المتوّج مع أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز والوصيف في دوري أبطال أوروبا، ولويس دي لا فوينتي، بطل كأس العالم 2026 مع منتخب إسبانيا، وأوناي إيمري، الفائز بالدوري الأوروبي مع أستون فيلا، ولويس إنريكي، الذي قاد باريس سان جيرمان للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.





موعد حفل الكرة الذهبية

ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية لتوزيع جوائز العالم 2026، يوم 26 أكتوبر المقبل، في العاصمة البريطانية لندن.