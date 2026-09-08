شدد مدرب فريق النصر أنج بوستيكوجلو،على أهمية تحقيق الفوز في مباراة فريقه أمام أبها، غدًا (الأربعاء)، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، والعودة إلى طريق الانتصارات، وأن تكون البداية الحقيقية للنصر من مباراة أبها وتجاوز خسارة الاتحاد.



وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر النادي: «لعبنا 6 مباريات وخسرنا مباراة واحدة فقط، وحتى التي خسرناها حصلنا فيها على فرص كثيرة ولكن لم نستغلها».



وأضاف: «سعيد جدًا بما يقدمه الفريق حاليًا ونبحث عن الأفضل، ونحن في الطريق الصحيح»، وتابع: «منذ اليوم الأول لي في النصر يدعمني جميع العاملين في النادي للظهور بشكل مميز، ونعمل كيد واحدة، وستظهر نتيجة عملنا في المستقبل».



وزاد: «حصولي على جائزة أفضل مدرب في الجولة الماضية يعكس الاتجاه الذي يسير فيه الفريق هذا الموسم، وخسرنا المواجهة السابقة بسبب بطء الأداء، ولسنا بحاجة إلى تلقي الصدمات حتى نستفيق».



وختم: «فوزنا غدًا سيمنحنا صدارة الدوري وهدفنا استعادة نغمة الانتصارات، وإنيغو مارتينيز جاهز للمشاركة أمام أبها».