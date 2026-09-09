حمّل المدرب الوطني ولاعب ومدرب الأهلي السابق يوسف عنبر، الخيارات الفنية التي بدأ بها مدرب الأهلي مارينو بوسيتش مواجهة القادسية، جانباً من مسؤولية الخسارة 2-3، مؤكداً أن التشكيل وطريقة اللعب لم يمنحا الفريق التوازن المطلوب، خصوصاً في الجانب الدفاعي.



وقال عنبر لـ«عكاظ»: «اختيار التشكيل منذ بداية المباراة لم يكن موفقاً، ووجود ريان حامد في مركز الظهير الأيمن كان خطأً فنياً واضحاً، كما أن توظيف البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو في وسط الملعب لم يكن مجدياً للفريق، إلى جانب مشاركة فراس البريكان على الجناح الأيمن، التي لم تحقق الإضافة المطلوبة».



وأضاف: «القادسية كان كتاباً مفتوحاً للقراءة، لكننا لم نشاهد من مدرب الأهلي التعامل بالشكل المطلوب مع مكامن قوة المنافس أو العمل على إيقافها، وهو ما منح القادسية القدرة على الوصول إلى مناطق الأهلي واستغلال المساحات». وانتهت المواجهة بفوز القادسية 3-2، بعدما سجل تيجاني رايندرز هدفين ومحمد أبو الشامات هدفاً، فيما سجل إيفان توني هدفَي الأهلي.



وانتقد عنبر طريقة اللعب التي اعتمد عليها الجهاز الفني، موضحاً أن النهج الهجومي للأهلي يحتاج إلى تأمين أكبر في وسط الملعب، وقال: «طريقة 4-1-4-1 لا تتناسب مع الأهلي في ظل النزعة الهجومية للفريق، وعدم وجود محورين يشكلان ساتراً دفاعياً أمام قلبَي الدفاع ميريح ديميرال وروجر إيبانيز جعل الخط الخلفي في وضع خطر مع كل هجمة للمنافس».



وأشار مدرب الأهلي السابق إلى أن كثرة التغييرات في التشكيلة انعكست سلباً على الفريق، مضيفاً: «التغييرات المتعددة التي يجريها المدرب على التشكيلة أفقدت الأهلي التوازن والانسجام بين عناصره، وهذا ظهر بوضوح في مختلف الخطوط».



وشدد عنبر على أن الأهلي بحاجة إلى مزيد من الاستقرار الفني وإعادة التوازن بين الشقين الدفاعي والهجومي، خصوصاً أن الاندفاع إلى الأمام دون وجود الحماية الكافية لخط الدفاع يمنح المنافسين مساحات يمكن استغلالها، مطالباً الجهاز الفني بقراءة المنافسين بصورة أفضل واختيار العناصر وفق مراكزها وأدوارها التي تحقق التوازن للفريق.