أكد مدرب الاتحاد فينسينت، أن مباراة الفيحاء لم تكن سهلة على الإطلاق، خصوصاً أنها جاءت بعد مواجهة مرهقة أمام النصر.



وقال في المؤتمر الصحفي بعد الفوز 2-1 في الجولة السادسة من دوري روشن: «بذلنا مجهوداً كبيراً أمام النصر أثّر علينا، رغم ذلك خلقنا فرصاً عديدة، منها كرة ديون لوبي في العارضة. في الشوط الثاني كنا الأخطر وتحسّنا، والأهم أننا حصدنا النقاط الثلاث».



وعن إصابة الحارس رايكوفيتش، اكتفى بقوله: «سنقيّم وضعه مع الطاقم الطبي».



وأشاد بالوافد الجديد فينالدوم قائلاً: «لا يهمني مركزه بقدر ما يهمني تعدد أدواره، يجيد اللعب على الطرف وبين الخطوط. إنه إضافة مهمة، لاعب ذكي يعرف كيف يتصرف وقائد بشخصية رائعة».