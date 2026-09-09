مع اقتراب اليوم الوطني السعودي، تتسارع وتيرة الإنتاج الإبداعي بين المؤسسات والعلامات التجارية ووكالات الإعلان وصناع المحتوى، بحثًا عن فكرة قادرة على اختراق ازدحام الرسائل الوطنية والوصول إلى ذاكرة الجمهور. فالمنافسة لا تدور حول كثرة ما سينتج وينشر، بل حول العمل الذي يملك معنى مختلفًا، وصورة أكثر صدقًا، وقدرة على البقاء بعد انقضاء المناسبة.

تتحول المناسبة كل عام إلى موسم واسع لصناعة المحتوى. أفلام قصيرة، أغانٍ، حملات إعلانية، تصاميم بصرية، أعمال فنية، قصص إنسانية ومقاطع مخصصة لمنصات التواصل الاجتماعي. كل جهة تريد أن تثبت حضورها، وكل صانع محتوى يبحث عن الزاوية التي تمنحه فرصة الظهور وسط سيل متتابع من الأعمال المتشابهة.

هذا الاتساع رفع سقف التوقعات. الجمهور الذي اعتاد مشاهدة أعمال عالية الإنتاج، وسريعة الإيقاع، ومبنية على أفكار واضحة، لم يعد يتوقف طويلًا أمام خطاب مكرر أو صورة مستهلكة. أصبحت الثواني الأولى كافية للحكم على العمل، وأصبح الانتقال من مقطع إلى آخر أسرع من قدرة كثير من الأفكار على بناء أثرها.

السباق الحقيقي، إذن، هو سباق الفكرة.

الفكرة الوطنية الجيدة لا تحتاج إلى ضجيج كي تصل، ولا إلى تكديس الشعارات حتى تبدو مؤثرة. قد تختصر علاقة الإنسان بوطنه في موقف يومي بسيط، أو حكاية شخصية، أو تفصيل لا يراه إلا من عاش المكان. صورة أم تتابع نجاح ابنها، أو شاب يحاول تحويل طموحه إلى مشروع، أو عامل يبدأ يومه قبل الجميع، يمكن أن تقول عن الوطن ما لا تقوله عشرات العبارات المنمقة.

المشكلة، أن بعض الأعمال تتعامل مع اليوم الوطني باعتباره موسمًا للتزيين البصري. العلم حاضر، والألوان حاضرة، والمعالم حاضرة، لكن الإنسان يغيب. تتحول المدن إلى خلفيات، والإنجازات إلى عناوين، والوطن إلى مجموعة من الرموز المتجاورة من دون قصة تجمعها.

الوطنية لا تقاس بارتفاع النبرة، ولا بعدد مرات تكرار كلمة الوطن. قيمتها تظهر في القدرة على تقديم علاقة الناس ببلادهم كما يعيشونها فعلًا، بما فيها من ذاكرة وحلم وتعب وانتظار وإنجاز. كلما اقترب العمل من التفاصيل الحقيقية، ابتعد عن التصنع، وامتلك فرصة أكبر للبقاء.

في سباق اليوم الوطني، لا يفوز بالضرورة صاحب الإنتاج الأكبر، بل صاحب الفكرة الأصدق. فالمحتوى الذي يضيف صورة أخرى إلى الأرشيف قد ينجح لحظيًا، أما المحتوى الذي يضيف معنى إلى الذاكرة الوطنية، فيبقى بعد أن تنتهي الموسيقى، وتنطفئ الشاشات، وتغادر المناسبة يومها.