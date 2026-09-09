أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أكثر من 140 ضباً في عدد من المواقع الملائمة داخل نطاق محمية الملك خالد الملكية، ضمن البرامج المشتركة لتنمية الحياة الفطرية ودعم التنوع الأحيائي واستدامة النظم البيئية في المحمية.



وجاءت عملية الإطلاق بعد تقييم المواقع المستهدفة وفق معايير ميدانية تراعي ملاءمة الموائل الطبيعية لحاجات النوع، بما يدعم تكيف الأفراد واستقرارها في بيئتها الطبيعية، على أن تتبعها أعمال للرصد والمتابعة لدراسة سلوكها وقياس مدى تكيفها مع مواقع الإطلاق.

وأوضح رئيس قسم الحياة الفطرية في الهيئة عبداللطيف العبدالوهاب أن إطلاق الضبان يأتي امتداداً لبرامج الهيئة المعنية بتنمية الأنواع الفطرية وموائلها الطبيعية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن اختيار مواقع الإطلاق استند إلى دراسات ميدانية تراعي الخصائص البيئية للمواقع وملاءمتها للنوع.



وبيّن أن برامج المتابعة بعد الإطلاق تسهم في توفير بيانات حول حركة الأفراد وسلوكها ومدى تكيفها، بما يدعم تقييم نتائج عمليات الإطلاق وتطوير البرامج المستقبلية المعنية بالحياة الفطرية في المحمية.وأشار إلى أن الضب يعد أحد الأنواع المرتبطة بالبيئات الصحراوية في المملكة، ويؤدي دوراً ضمن السلسلة الغذائية والنظام البيئي، مؤكداً أن هذه العملية تعكس تكامل الجهود بين الهيئة والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في تنمية الأنواع الفطرية ودعم استدامة موائلها الطبيعية.وتأتي عملية الإطلاق ضمن جهود هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الرامية إلى تنمية الحياة الفطرية واستعادة الموائل الطبيعية وتعزيز الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، بما يسهم في استدامة النظم البيئية ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في المجال البيئي.