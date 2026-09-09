استهدف طيران القوات المسلحة اليمنية اجتماعاً ضم قيادات عسكرية بارزة لمليشيا الحوثي الإرهابية في مبنى يقع بمنطقة «الكنب» في البرح التابعة لمديرية مقبنة بمحافظة تعز، محققاً إصابات مباشرة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف قيادات المليشيا المدعومة من إيران.

وأفاد مصدر عسكري ميداني رفيع لـ«عكاظ» أن الضربات الجوية جرت بناءً على عملية رصد استخباراتي دقيق للاجتماع الذي ضم قيادياً عسكرياً حوثياً بارزاً يرجح أن يكون وزير الدفاع في حكومة مليشيا الحوثي الإرهابية اللواء محمد العاطفي، مشيراً إلى أن الغارات أصابت أهدافها بدقة متناهية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القيادات المستهدفة، وتدمير المقر بالكامل.

وفي السياق الميداني، أوضح المصدر بأن القوات المسلحة اليمنية تخوض في محور البرح معارك ضارية هي الأعنف منذ انطلاق العمليات العسكرية، على امتداد خطوط المواجهة وفي مختلف قطاعات المحور، مؤكداً تكبيد المليشيا خسائر بشرية ومادية فادحة وسط اشتباكات محتدمة بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأضاف المصدر أن مدفعية المقاومة الوطنية وجهت ضربات مركزة استهدفت تجمعات وتعزيزات المليشيا، محققة إصابات مباشرة في أهدافها، بالتزامن مع ضربات موجعة نفذتها وحدة الطيران المسيّر التابعة للمقاومة الوطنية، والتي ضاعفت من خسائر العناصر الإرهابية بعد رصد دقيق لتحركاتها الثابتة والمتحركة في أرض المعركة.

وشدد المصدر العسكري الرفيع في ختام تصريحه على أن الساعات القادمة ستشهد تحولات ميدانية متسارعة، مؤكداً أنها «ستكون جحيماً يكتوي به عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، وساعات حاسمة لم تحسب لها المليشيا أي حساب».