أعلن رئيس المجلس الأعلى للجاليات اليمنية حول العالم مهدي النهاري اليوم (الأربعاء)، تأييد المجلس والجاليات اليمنية حول العالم المطلق لقرارات مجلس القيادة الرئاسي ممثلاً برئيسه الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة ووقوفهم إلى جانب الدولة في قراراتها المصيرية، مشيدين بالدور البطولي للقوات المسلحة والأمن اليمنية على مستوى كافة الوحدات والقوات والتشكيلات العسكرية والأمنية وما يقدمونه من تضحيات جسيمة في مختلف جبهات القتال للقضاء على وكلاء إيران وحتى تحرير كل شبر من أرض اليمن.



وقال النهاري في البيان الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه: «إننا نقف هنا اليوم من موقع المسؤولية والتضامن الكامل مع قيادتنا الشرعية والمعترف بها دولياً بهدف مساندة قواتنا المسلحة والأمنية حتى تستعيد كافة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المتسلط الذي دمر البلاد وعاث في الأرض فساداً طيلة هذه السنوات وعبث بكافة مقدراته وإمكاناته، كما جرع اليمنيين في الداخل والخارج ويلات الفقر والجوع والعذاب والضياع والشتات».



وأضاف: «إننا إذ نعلن اليوم وقوفنا الكامل يداً واحدة نحن وكافة أبناء الجاليات اليمنية في كافة دول المهجر في خندق واحد مع قيادتنا الحكيمة ومع رئيسنا ومع كافة أبناء الشعب والقيادات العسكرية والأمنية والتي تعمل جميعها صفاً واحداً تحت لواء القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن بهدف تحرير كل شبر في اليمن من هؤلاء المرتزقة والعملاء الذين رهنوا حياتهم ومصالحهم ووطنهم بإيران وعملائها الحوثيين بثمن بخس».



وأعرب المجلس الأعلى للجاليات اليمنية عن إدانته بأشد العبارات لما تتعرض له السعودية والتي قدمت ولا يزالت تقدم كافة وسائل الدعم والمساندة لليمن واليمنيين من تلك الاعتداءات الحوثية الغادرة والجبانة، مؤكداً وقوفه صفاً واحداً مع أشقائه في المملكة.



وأشار إلى أن ما تتعرض له السعودية من استهداف حوثي إيراني ممنهج وغير مسؤول يهدف إلى خلط الأوراق وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة عموماً، وإن المملكة قادرة بفضل ما تملكه من عدة وعتاد وقوة على الدفاع عن أراضيها ومواطنيها ولكنها تتمسك بضبط النفس والحكمة الرشيدة.