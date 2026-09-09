أكد المتحدث باسم مطارح الكرامة القبلي عامر صلاح، استمرار السيطرة الميدانية والنارية لقيادات الجيش والقبائل على كافة المداخل والمنافذ الرئيسية في منطقة اليتمة بمحافظة الجوف، مشدداً على أن تحرير المنطقة بالكامل بات وشيكاً في ظل الجاهزية العالية والروح المعنوية المرتفعة للمقاتلين في الجبهات.



وأوضح صلاح في تصريح خاص إلى «عكاظ»، أن الميدان يشهد تطورات متسارعة وتقدماً نوعياً لقوات الطوارئ ودرع الوطن والمنطقة العسكرية السادسة بمشاركة القبائل، لافتاً إلى تحقق تقدمات ملموسة في معسكر اللبنات عبر عدة محاور شملت بئر المرازيق والنحيضة والسعراء، إلى جانب إحكام السيطرة الكاملة على منطقة المساعفة غرب اللبنات وتطهيرها بالكامل.



وأشار إلى أن المعارك الميدانية المستمرة تحظى بدعم وتغطية جوية مكثفة، مؤكداً أن العمليات العسكرية لن تقتصر على استكمال تحرير محافظة الجوف خلال الأيام القليلة القادمة فحسب، بل تمتد ضمن هدف استراتيجي أكبر يتمثل في إنهاء الانقلاب واستعادة العاصمة صنعاء وتطهير كافة الأراضي اليمنية.



وأشاد المتحدث باسم قيادة مطرح الكرامة، بالدعم السعودي الأخوي المستمر والمواقف الصادقة للشعب اليمني واستعادة أمنه واستقراره.