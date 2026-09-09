اعتذر نجم خط وسط فريق برشلونة رودري عن اللقطة الجدلية خلال مباراة فريقه أمام فالنسيا، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

وحقق برشلونة فوزاً سهلاً على فالنسيا بخماسية نظيفة، لينفرد بصدارة «الليغا» برصيد 12 نقطة.

حديث عفوي يثير الجدل

والتقطت كاميرات برنامج «El Día Después» رودري على مقاعد البدلاء، خلال حديث عفوي مع زميله باو كوبارسي، إذ وصف اللاعب الإسباني منافسيه بأنهم «ضعفاء جداً» و«سيئون للغاية».

رودري يتواصل مع غايا

وبحسب ما نقلته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فقد تأثر لاعب الوسط الإسباني رودري بعد انتشار حديثه العفوي، الذي انتقد خلاله مستوى فالنسيا، وتواصل مع قائد الفريق خوسيه لويس غايا لشرح ما حدث والاعتذار منه.

رودري لم يقصد الإساءة

وأضافت أن رودري أبدى أسفه لتداول حديثه عبر التلفزيون، مؤكداً أنه لم يكن يريد بأي حال من الأحوال الإساءة إلى لاعبي فالنسيا، ويُعد اعتذاره لفتة طيبة، خصوصاً أنه قائد المنتخب الإسباني.

توضيح منتظر أمام الإعلام

وبجانب توضيح موقفه لغايا، أشارت إذاعة «COPE» إلى أن رودري قد يدلي بتصريحات علنية عقب مباراة برشلونة أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا، للتأكيد على أن كلماته بشأن فالنسيا لم تكن بدافع سوء النية أو بهدف الإساءة إلى الفريق أو لاعبيه.