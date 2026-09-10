وثّق الفنان ماجد المهندس لقاءً جمعه بالأمير عبدالرحمن بن مساعد والشاعر فائق حسن، داخل أحد المطاعم، مشاركاً متابعيه عبر منصة «إكس» صوراً من اللقاء، ومرفقاً بها رسالة تقدير للأمير عبدالرحمن بن مساعد.

صاحب الفضل منذ البدايات

واستعاد ماجد المهندس خلال رسالته جانباً من بدايات مشواره الفني، معرباً عن تقديره للأمير عبدالرحمن بن مساعد، ومشيداً بمكانته الشعرية والفنية والإنسانية، وبالدعم الذي قدمه له في بدايات مسيرته.

وكتب المهندس تعليقاً على الصور: «لقاء المحبة مع الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، القامة الشعرية والفنية والإنسان العظيم، وصاحب الفضل الكبير منذ البدايات، برفقة رفيق الدرب فائق حسن».

لقاء يحظى بتفاعل المتابعين

وحظيت الصور بتفاعل متابعي ماجد المهندس عبر منصة «إكس»، خصوصاً مع ظهور الثلاثي في لقاء عفوي.

تعاون غنائي مع وليد الشامي

وعلى الصعيد الفني، جمع ماجد المهندس ووليد الشامي صوتيهما في أغنية «الصدّة»، في أول تعاون غنائي بينهما، وجاء العمل من كلمات الشاعر ياسر التويجري وألحان وليد الشامي.

«تطول الشمس» في اليوم الوطني

وكان ماجد المهندس قد احتفى باليوم الوطني السعودي بأغنية «تطول الشمس»، التي طرحها تزامناً مع الاستعدادات للاحتفال بالمناسبة في 23 سبتمبر 2026، وهي من كلمات الأمير سعود بن عبدالله، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان.