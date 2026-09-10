كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده تفاصيل إصابتها إثر سقوط مفاجئ داخل منزلها، موضحة أنها تعرضت للحادث بعدما استيقظت صباحاً لتجد منزلها غارقاً بالمياه، قبل أن تسقط وتصاب بكسر استدعى نقلها إلى المستشفى.

وأوضحت فيفي عبده، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل»، أن الأطباء أوصوا بإجراء جراحة وتركيب شرائح ومسامير لعلاج الإصابة، إلا أنها رفضت الخضوع للعملية، وفضلت الاكتفاء بالتجبير.

أنا محسودة

وتحدثت فيفي عبده عن الحسد والعين، مؤكدة أن الفنان قد يظهر أمام الجمهور بصورة مختلفة عن حقيقة ما يعيشه، إذ قد تخفي الابتسامة معاناة وضغوطاً نفسية لا يراها المتابعون.

معاناة خلف الابتسامة

وانتقدت الفنانة التركيز على الجوانب الخاصة والمثيرة في حياة الفنانين، داعية إلى الاهتمام بما يمرون به من تجارب وضغوط بدلاً من انتظار ما تكشفه حياتهم بعد رحيلهم.

وقالت: «نفسي يعرفوا إن الفنان بيبتسم قدام الناس ومن جواه بيتقطع»، مشيرة إلى أن كثيراً من الفنانين يواجهون ضغوطاً نفسية كبيرة دون أن ينتبه المحيطون بهم إلى معاناتهم.

وأضافت: «الفنان بنعرف عنه الحقيقة بعد ما بيموت ويروح وبنعرف إنه بيعاني في الحياة، ومحدش سأل عنه ولا حد بيخلي باله منه»، مؤكدة أن الضغوط النفسية قد تكون قاسية على الفنان خلال حياته.

حكاية «5 مواه»

وتطرقت فيفي عبده إلى عبارتها الشهيرة «5 مواه»، موضحة أن عفويتها وصدقها كانا سبباً في وصولها إلى الجمهور واستمرار ارتباطه بها، إذ خرجت العبارة منها بصورة تلقائية وعبرت عن شخصيتها ومشاعرها.

«ألف ليلة» في رمضان

وكانت فيفي عبده قد شاركت في موسم رمضان 2026 ببرنامج «ألف ليلة» عبر شاشة MBC مصر، في تجربة ترفيهية كوميدية اعتمدت على استضافة مجموعة من أبرز نجوم الوسط الفني.