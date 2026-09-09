تنتقل مسرحية «أم كلثوم.. دايبين في صوت الست» من خشبة المسرح إلى صفحات الكتاب، بعدما أبرم السيناريست المصري مدحت العدل اتفاقًا مع دار نهضة مصر، لنشر نص العمل في إصدار مطبوع جديد.

من المسرح إلى المكتبات

ويأتي تحويل نص المسرحية إلى كتاب بعد النجاح الجماهيري الذي حققه العرض خلال تقديمه على خشبة المسرح، إلى جانب مشاركته في الدورة الـ40 من مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن.

ومن المقرر طرح الكتاب في المكتبات الكبرى ومعارض الكتاب بين أواخر ديسمبر القادم وبدايات يناير، ليقدم تجربة العمل في قالب أدبي مستقل عن العرض المسرحي.

رؤية معاصرة لسيرة «كوكب الشرق»

ويقدم العرض سيرة أم كلثوم من خلال معالجة مسرحية وموسيقية معاصرة، تجمع بين المواهب الشابة والخبرات الفنية، بقيادة المخرج أحمد فؤاد، وبإشراف موسيقي وألحان خالد الكمار وإيهاب عبد الواحد.

ويشارك في العمل فريق فني في مجالات الديكور والأزياء والإضاءة والاستعراضات والتدريب الصوتي، من بينهم محمود صبري، وريم العدل، وياسر شعلان، وعمرو باتريك، إلى جانب جيهان الناصر وإيمان حسني.

عبدالحليم حافظ على خشبة المسرح

وفي سياق متصل، يواصل مدحت العدل العمل على مشروع مسرحي غنائي جديد يتناول سيرة الفنان عبدالحليم حافظ، على أن تنطلق عروضه عقب انتهاء موسم رمضان القادم.