طمأن الفنان المصري حسام داغر جمهوره على حالته الصحية، بعد مغادرته أحد المستشفيات في لبنان، إثر تعرضه لحالة تسمم حاد ومفاجئة خلال وجوده هناك.

تحسن الحالة الصحية

وقال حسام داغر في تصريحات خاصة إلى «عكاظ»، إن حالته الصحية تحسنت بصورة ملحوظة، موضحاً أن الأطباء قرروا السماح له بمغادرة المستشفى بعد الاطمئنان على استقرار وضعه الصحي، على أن يستكمل فترة التعافي خارج المستشفى.

وكانت الأزمة الصحية قد تعرض لها داغر بشكل مفاجئ، ما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً، وسط حالة من القلق بين متابعيه وزملائه في الوسط الفني، قبل أن يكشف الفنان تفاصيل ما حدث عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

تدخل الصليب الأحمر

وأوضح داغر أن حالته استدعت تدخل فريق من الصليب الأحمر، الذي وصل إليه بشكل عاجل وتولى تقديم الإسعافات اللازمة ونقله لتلقي الرعاية الطبية.

كما نشر الفنان صورة من كواليس الأزمة، ظهر خلالها برفقة عدد من المسعفين التابعين للصليب الأحمر، بينما كان إلى جواره مجموعة من أصدقائه الذين ساندوه خلال تلك اللحظات وساعدوا في التعامل مع الموقف إلى حين وصول الفريق الطبي.

وحرص داغر على توجيه رسالة إلى جمهوره، طالبهم خلالها بالدعاء له، فيما جاءت مغادرته المستشفى بعد استقرار حالته الصحية لتطمئن محبيه بشأن تطورات وضعه.

آخر أعماله

وعلى صعيد أعماله الفنية، يعد فيلم «40 يوماً» أحدث مشاركات حسام داغر السينمائية، ويجمع العمل نخبة من الممثلين من جنسيات متعددة، من بينها الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والهند وأرمينيا ودول أفريقية.