أطلقت الفنانة اللبنانية مايا دياب تصريحات مثيرة، كاشفةً عن جوانب شخصية ومهنية، ومؤكدة أنها تعرضت لحملات سلبية ممن وصفتهم بأنهم «يعرفون أنفسهم جيداً»، وأن بعضهم حاول فتح ملفات تتعلق بحياتها الخاصة، لكنها شددت على أنها تدرك تمامًا من يقف خلف تلك المحاولات.

وقالت دياب-خلال ظهورها مع الإعلامي محمد قيس-: إنها كثيرًا ما تواجه تعليقات مسيئة تستهدفها بشكل متعمد، مشيرةً إلى أنها تعلم هوية الأشخاص الذين يقفون وراء تلك الحملات، لكنها لا ترغب في كشف كل ما تعرفه في الوقت الحالي. وأضافت أن بعض هؤلاء حاولوا تهديدها أو الضغط عليها عبر التلويح بمعلومات شخصية، لكنها ردّت عليهم بأن عليهم أولًا «إغلاق ملفاتهم» قبل الحديث عن غيرهم.

وطرح محمد قيس سؤالًا مباشرًا حول ما إذا كانت تتعرض لانتقادات من «أقلام مأجورة»، لتجيب مايا بأن الأمر يتجاوز الانتقاد، قائلة: «حرام.. بصرفوا كثير مصاري الفنانين عليّ»، مؤكدةً أنها تعرف أسماء الأشخاص الذين يحاولون إيذاءها، وأنهم لا يدركون أنها على علم كامل بما يجري خلف الكواليس.

وتحدثت دياب أيضًا عن مواقف صعبة واجهتها خلال مسيرتها الفنية، مشيرةً إلى أن بعض الفنانين حاولوا عرقلة نجاحها أو التأثير على فرصها، ملمّحة إلى أن أحدهم «قطع برزقها»، من دون أن تكشف هويته، مكتفية بالقول إنها تجاوزت تلك المرحلة بفضل إصرارها على الاستمرار وعدم السماح لأي طرف بالتأثير على مسارها.