قتل أربعة أشخاص وأصيب عشرة في انفجار مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب اليوم (الأربعاء) قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي.



ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، أن الانفجار وقع في مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها، وأسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة، مبينة أن وحدتها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تأمين موقع الحادثة.

جانب من الانفجار مخزن الأسلحة في إدلب.



وقال مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة إدلب صبحي عساف إن الحصيلة الأولية لضحايا الانفجار وصلت إلى أربعة قتلى وعشر إصابات خفيفة إلى متوسطة، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.



ووقع الانفجار في منطقة برج النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي، فيما قال قائد عمليات مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب وليد أصلان، إن الفرق توجهت فوراً إلى الموقع فور وقوع الانفجار، وأن الفرق تعمل على تقييم الوضع وتأمين الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات محتملة.