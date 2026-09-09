تشهد السياحة السعودية نمواً متسارعاً، ومع تعدد الوجهات والمواسم تبرز الحاجة إلى تحفيز المدن والمواقع السياحية على المنافسة في جودة الخدمات، لا في كثافة الإعلانات وحدها. ومن هنا، تأتي فكرة إطلاق جائزة سنوية لأفضل مدينة وأفضل موقع سياحي في المملكة.

يمكن أن تكون الجائزة موسمية، فتدخل المنافسة صيفاً أبها والطائف والباحة ومحافظات عسير، وفي الشتاء الرياض وجدة والمنطقة الشرقية وجازان، إضافة إلى الوجهات الشتوية في عسير، مثل محايل عسير والمواقع الساحلية، وفق طبيعة الموسم وحركة الزوار.

ولا ينبغي أن يعتمد اختيار المدينة الفائزة على أعداد السياح فقط، بل على منظومة تقييم تشمل كثافة الزوار ورضاهم وجودة الخدمات، ومستوى الفنادق وتصنيفاتها وأسعارها، وسهولة الوصول وانسيابية الحركة وتوفر المواقف والنظافة وتنوع الفعاليات.

وفي المقابل، تُخصَّص جائزة مستقلة لأفضل موقع سياحي، سواء كان منتزهاً أو واجهة بحرية أو قرية سياحية أو متنزهاً جبلياً أو موقعاً تراثياً، ويكون التقييم من خلال آراء الزوار والاستبيانات الإلكترونية عبر موقع وزارة السياحة، إضافة إلى الجولات المعلنة والسرية بالتعاون مع هيئات تطوير المناطق.

وتشمل المعايير نظافة الموقع ودورات المياه والمساجد وجودة المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وسلامة المرافق ووضوح اللوحات الإرشادية وسهولة الوصول وخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، إضافة إلى الأسعار وحسن تعامل العاملين.

المشكلة أن بعض المواقع تبدأ بصورة جميلة وخدمات مميزة، ثم تتراجع بعد أن تحقق شهرة وإقبالاً، فتضعف النظافة والصيانة والجودة بسبب غياب المتابعة المستمرة.

مثل هذه الجوائز لن تكون مجرد دروع وشهادات، بل أداة رقابية وتحفيزية ترفع مستوى الخدمات وتعزز التنافس بين المدن والمواقع السياحية.

ولتعزيز قيمة المنافسة، تُعلن النتائج نهاية كل موسم سياحي، وتُسلَّم الجوائز من قبل وزارة السياحة، بحضور الجهات المعنية والمستثمرين، بما يمنحها قيمتها الرسمية ويجعلها حافزاً للارتقاء بالخدمات عاماً بعد عام.

في النهاية، السياحة لا تنجح بافتتاح المواقع فقط، وإنما بالمحافظة عليها وتطويرها. والمنافسة الحقيقية تبدأ عندما يعرف كل مسؤول ومستثمر أن الزائر يقيّم، وأن الجودة هي التي تحدد الفائز وتحقق الاستدامة.