أعلنت وزارة النقل، اليوم (الأربعاء)، تعرض سفينة مخصصة لنقل زيت الوقود لإصابة داخل المياه الإقليمية العراقية، مؤكدة أن السفينة كانت ترفع علم بنما.

وأفادت الوزارة أن الإصابات كانت بسبب مصدر مجهول أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية العراقية، ما أدى إلى حدوث ضرر مادي في جدار السفينة، مبينة أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو إصابات بين أفراد طاقم السفينة، كما لم يتسبب بأي تسرب من حمولتها إلى المياه.



وأشارت الوزارة إلى أنه فور وقوع الحادث، باشرت الجهات الأمنية والرسمية والبحرية المختصة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، حيث جرى عزل السفينة ووضعها تحت المراقبة المستمرة، إلى جانب متابعة المنطقة المحيطة بها ميدانياً للتأكد من عدم وجود أي تسرب للوقود أو أضرار أخرى أو مؤشرات قد تشكل خطراً على سلامة الملاحة والبيئة البحرية، مبينة أن الجهات المختصة تتابع ملابسات الحادث وتعمل على التحقق من مصدر الإصابة وأسبابها.



وذكرت مصادر عراقية أن الناقلة تعرضت للاستهداف في المياه الإقليمية وقرب ميناء العمية في البصرة، وكانت تحمل مليوني برميل نفط عراقي وتقف بمنطقة التحميل.



وكانت الأردن أعلنت في وقت سابق اليوم تعرض أراضيه خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره إيران، مؤكداً أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخاً بالستياً أُطلقت باتجاه الأراضي الأردنية. وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض وتدمير 18 صاروخاً، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.



من جانبها، قال مسؤول أمريكي، إن الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه الأردن لم تؤد إلى إصابات بين القوات الأمريكية، موضحاً أن الرد الإيراني كان غير فعال في مواجهة الدفاعات الجوية والصاروخية المتكاملة.