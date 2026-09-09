تواصل أمانة منطقة عسير تنفيذ مشروعاتها الرامية إلى تحسين المشهد الحضري وزيادة الغطاء النباتي في مدن ومحافظات المنطقة عبر التوسع في أعمال التشجير والتجميل، وتأهيل الحدائق والمواقع العامة، وتعزيز أعمال الصيانة والمتابعة الميدانية. وتتضمن خطة الأمانة للموسم الشتوي، زراعة 800 ألف وردة موسمية في الطرق والميادين والمواقع العامة بما يضفي طابعاً جمالياً على المواقع المستهدفة، إلى جانب زراعة 600 ألف شجرة ضمن مبادرة زراعة مليوني شجرة دعماً لزيادة الرقعة الخضراء وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، كما تشمل الأعمال تأهيل عدد من الحدائق داخل الأحياء، وتطوير مرافقها ومكوناتها ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بما يعزز الاستفادة منها ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للسكان والزوار. وتعمل الأمانة كذلك على إعادة تأهيل وتجهيز مدخل مثلث النميص، ضمن جهود تطوير المواقع الحضرية وتحسين عناصرها البصرية بما يتكامل مع أعمال التشجير والتجميل المنفذة في مدينة أبها. وتواكب الأمانة تنفيذ هذه المشروعات بأعمال رصد ومتابعة ميدانية تستند إلى تقارير أسبوعية لقياس مستوى الإنجاز، ورصد الملاحظات ومعالجتها، بما يرفع كفاءة التنفيذ، ويحافظ على جودة الأعمال واستدامتها.