بدأ باريس سان جيرمان الفرنسي حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالفوز على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة (6-1)، أمس (الأربعاء)، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري.



وسجل أهداف باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي في الدقيقتين (17) و(23)، والإسباني فيران توريس ثلاثة أهداف في الدقائق (31) و(47) و(57)، ومواطنه فابيان رويز في الدقيقة (87)، فيما سجل الغامبي سليمان كمارا هدف سلوفان براتيسلافا الوحيد في الدقيقة (58).



ويلتقي باريس سان جيرمان في الجولة الثانية مانشستر سيتي على ملعب الأخير يوم الأربعاء 14 أكتوبر، فيما يواجه سلوفان براتيسلافا فريق شتوتغارت الألماني.