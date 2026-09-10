أكد مدرب فريق النصر أنج بوستيكوغلو، أن الفوز على أبها كان مهماً جداً في هذا التوقيت، خصوصاً بعد المباراة الماضية أمام الاتحاد التي كانت محبطة للفريق.



وقال بوستيكوغلو في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام أبها التي جرت بينهما على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» وانتهت بفوز النصر بهدفين لهدف: «اليوم الجميع شاهد سيطرة فريقنا وخلق الفرص، ومع ذلك لا تزال هناك بعض التفاصيل التي تحتاج إلى تحسين».



وأضاف: «كل مباراة مختلفة وفريقنا محدود، لذلك من الطبيعي أن نغيّر النظام، وأعتقد أن الحمدان وكريستيانو قدّما مباراة جيدة وعملاً رائعاً وتمكنا من التسجيل، وكان ذلك خياراً جيداً بالنسبة لنا».



وتابع: «كنّا جميعاً محبطين بسبب الهدف، ولكنني لا أعتقد أن ذلك أمر سيئ، انتصرنا في ست من أصل سبع مباريات، وأرى بأننا أثبتنا أنفسنا رغم التحديات والإصابات، لذلك أمنح الفضل للاعبين».



وأردف: «نحن نادٍ نعمل معاً وبالإمكانات المتوفرة نحاول تقديم أفضل نتيجة ممكنة، نحن عائلة والنادي متحد، لدينا لاعبون شباب جيدون مثل حيدر وراكان والجميع يتدرب يومياً وهناك تنافس بينهم، والجميع سيحصل على فرصته».



وزاد: «طريقة لعبنا اليوم كانت مختلفة، أيمن يحيى لم يكن جاهزاً بنسبة 100% ولم يكن قادراً على خوض مباراة كاملة، وسامي النجعي لاعب جيد وسيحصل على فرصته. إذا قارنا عدد لاعبينا بالأندية الأخرى فنحن نملك عدداً أقل، لكن لدي ثقة باللاعبين الموجودين».



وختم حديثه قائلاً: «أنجيلو لاعب ممتاز، وعملي هو مساعدته على التطور وتقديم مستوى أفضل، ولا تزال هناك بعض التفاصيل تحتاج للتحسن وأنا واثق بأنه سيقدم الأفضل».