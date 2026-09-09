لا تزال الانتصارات خارج الأرض تمثل عقدة حقيقية لنادي أبها، بعدما وصل الفريق إلى المباراة الـ30 توالياً دون تحقيق أي فوز خارج ملعبه في دوري روشن السعودي، عقب خسارته أمام النصر بنتيجة (2-1) هذا الموسم.



وبدأت هذه السلسلة السلبية أمام الاتفاق، ضمن الجولة الـ12 من موسم 2022-2023، واستمرت خلال الموسم التالي 2023-2024، الذي شهد هبوط أبها ومغادرته دوري المحترفين إلى دوري الدرجة الأولى.



وتوقفت السلسلة خلال وجود الفريق في دوري الدرجة الأولى، كون الإحصائية تقتصر على مبارياته في دوري روشن فقط، قبل أن يُستأنف احتسابها مع عودته إلى دوري الأضواء هذا الموسم 2026-2027.



وخلال آخر 30 مباراة خاضها أبها خارج أرضه في دوري روشن، تلقى الفريق 28 خسارة، واكتفى بتحقيق تعادلين فقط، دون أن يتذوق طعم الانتصار.



ورغم نجاحه في العودة إلى دوري المحترفين، ما زالت عقدة المباريات الخارجية تلاحق أبها، لتبقى جماهيره بانتظار الانتصار الذي ينهي هذه السلسلة الطويلة ويفتح صفحة جديدة للفريق بعيداً عن ملعبه.