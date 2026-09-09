فتح مدرب الأهلي الهولندي مارينو بوسيتش ملف مواجهة الحزم مبكراً، إذ فرض مساء اليوم (الأربعاء) تدريبات على اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مواجهة القادسية، فيما خضع اللاعبون الذين شاركوا في اللقاء لتدريبات استشفائية واسترجاعية، ضمن البرنامج المعد لتجهيز الفريق للمواجهة القادمة.



وعلمت «عكاظ» بأنه لا توجد لدى إدارة الأهلي أي نية لإقالة بوسيتش من منصبه في الوقت الراهن، إذ يحظى المدرب بثقة مسؤولي النادي، مع استمرار العمل معه على معالجة الأخطاء وإعادة الفريق إلى مسار الانتصارات، فيما تتركز الجهود خلال المرحلة الحالية على توفير الاستقرار الفني وتهيئة اللاعبين للاستحقاقات القادمة.



حرص بوسيتش، قبل انطلاق الحصة التدريبية، على شرح ومناقشة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال الخسارة أمام القادسية بنتيجة 2-3، مشدداً على ضرورة معالجتها وعدم تكرارها في المباريات القادمة، خصوصاً الأخطاء التي كلفت الفريق استقبال ثلاثة أهداف في الشوط الأول.



ويسعى المدرب الهولندي إلى تصحيح المسار سريعاً وإعادة التوازن للفريق، بعد الخسارة أمام القادسية، إذ كان بوسيتش قد أشار عقب المباراة إلى أن فقدان التركيز والأخطاء أسهما في استقبال الأهداف، رغم تحسن أداء الأهلي في الشوط الثاني ونجاحه في تسجيل هدفين.



ويواصل الأهلي تحضيراته لمواجهة الحزم يوم الجمعة القادم، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، في مواجهة يتطلع من خلالها «الراقي» إلى العودة لطريق الانتصارات وتعويض خسارته الأخيرة أمام القادسية. ‏