واصل النصر كتابة الأرقام التاريخية، بعدما نجح في التسجيل للمباراة الـ93 على التوالي، ليعادل بذلك الرقم القياسي العالمي لأطول سلسلة مباريات متتالية شهدت تسجيل الأهداف.



ووصل «العالمي» إلى هذا الرقم التاريخي، معادلاً سلسلة كل من ريفر بليت الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي، اللذين سجلا في 93 مباراة متتالية، ليصبح النصر ثالث فريق في تاريخ كرة القدم يصل إلى هذا الرقم الاستثنائي.



ويمنح هذا الإنجاز النصر فرصة تاريخية للانفراد بالرقم القياسي، إذ سيكون تسجيله في المباراة القادمة كافياً لرفع السلسلة إلى 94 مباراة متتالية، وكتابة رقم جديد باسم الفريق في سجلات كرة القدم العالمية.



ويؤكد هذا الرقم القوة والاستمرارية الهجومية التي يتمتع بها النصر، بعدما حافظ على حضوره التهديفي طوال 93 مباراة متتالية، ليقترب خطوة واحدة من الانفراد بالرقم القياسي العالمي.