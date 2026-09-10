تغلب ليفربول الإنجليزي على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة (2-1)، أمس (الأربعاء)، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



على ملعب «آنفيلد»، بادر أتلتيكو مدريد بالتسجيل عن طريق ماركوس يورينتي في الدقيقة (17)، قبل أن يدرك المجري دومينيك سوبوسلاي التعادل لليفربول في الدقيقة (40)، فيما أحرز الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة (50).



وبهذه النتيجة، حصد ليفربول أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، فيما بقي أتلتيكو مدريد دون نقاط.