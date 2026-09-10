لم يعد المعدن الأصفر في الخرطوم رمزاً للثراء أو ملاذاً آمناً، بل تحول في نظر العواصم الكبرى إلى «ذهب الدماء» الذي يغذي آلة الحرب ويطيل أمد المأساة الإنسانية. وفي خطوة مفاجئة هزت أسواق المعادن النفيسة، وجه المجلس الفيدرالي السويسري ضربة قاصمة لتجارة الذهب السوداني عبر إغلاق خزائنه ومصافيه الشهيرة عالمياً في وجه الخام القادم من الأراضي المشتعلة.

القرار السويسري الصارم لم يكتفِ بمنع الشراء والاستيراد وعبور الشحنات (الترانزيت) عبر أراضيها، بل خنق هذه التجارة من جذورها عبر حظر تقديم أي خدمات تمويلية أو استشارية مرتبطة بها. ولم تقف برن عند هذا الحد، بل وجهت طعنة لعمليات التعدين ذاتها عبر منع بيع وتوريد المواد الكيميائية الحيوية المستخدمة في استخلاص الذهب إلى الداخل السوداني، لتسد بذلك كل منافذ الالتفاف على العقوبات.

هذه الخطوة السويسرية الشاملة تأتي لتُكمل حلقة الحصار التي بدأتها القوى الكبرى، حيث سبق للولايات المتحدة عبر وزارة الخزانة (OFAC) أن فرضت عقوبات مشددة على كبرى شركات التعدين والتمويل المرتبطة بطرفي الصراع مثل شركة «الجنيد» و«سودان ماستر»، وتبعتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي بتجميد أصول الكيانات المتورطة في تغذية النزاع.

لكن المفارقة الكبرى التي تجعل القرار السويسري تحولاً فارقاً، هي أن عقوبات واشنطن ولندن وباقي التكتلات كانت «عقوبات موجهة» ضد أفراد وشركات محددة، بينما ذهبت سويسرا (بصفتها العاصمة الأولى لتكرير الذهب في العالم) نحو «حظر شامل ومطلق» يستهدف أصل المنشأ السوداني بالكامل.

ومع إغلاق المصافي السويسرية وحظر مواد الاستخلاص، أصبحت المليارات التي كانت تُنتج تحت ألسنة اللهب محاصرة في الأسواق المظلمة، ليتحول المعدن النفيس من محرك مالي للصراع إلى عبء تتجنبه البنوك العالمية تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية.