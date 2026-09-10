في جريمة مروعة حولت أحد أحياء إسطنبول إلى ما يشبه ساحة مواجهة مسلحة، أقدم مستأجر غاضب على قتل مالك المنزل وزوجته وإصابة محاميهما بطلقات نارية عقب مشادة حادة بين الطرفين، قبل أن يوجه سلاحه نحو رجال الشرطة وسيارات الإسعاف التي هرعت إلى الموقع.

الجريمة التي شهدتها منطقة «مالتيبي» بدأت بنزاع كلامي بين المستأجر المدعو محمد (63 عاماً) وصاحب العقار عثمان وزوجته نورسين (كلاهما 61 عاماً)، وسرعان ما تطورت إلى إطلاق نار عشوائي، حيث وثقت مقاطع فيديو مشاهد صادمة لمطاردة القاتل للزوجة أثناء محاولتها الهرب، قبل أن تسقط أرضاً ويقترب منها ليجهز عليها بطلقات إضافية، فيما سقط زوجها قتيلاً في موقع الحادثة، ونُقل محاميهما أمير إلى المستشفى بحالة حرجة عبر سيارة أحد المارة.

وتصاعدت الخطورة مع استمرار الجاني في إطلاق النار بكثافة، مما أجبر سيارات الإسعاف على التراجع عاجزة عن تقديم الإسعافات الأولية، ودفع الشرطة لتطويق المنطقة والاستعانة بطائرة مسيرة (Drone) لتعقب الجاني والسيطرة عليه واعتقاله، لتكشف التحقيقات الأولية لاحقاً أن القاتل يملك سجيلاً إجرامياً يتضمن ثلاث سوابق في قضايا التهديد والإهانة.