طمأنت الفنانة المصرية شيري عادل جمهورها على حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث سير مفاجئ على طريق الغردقة خلال الساعات الماضية، أثناء توجهها إلى مدينة الغردقة للمشاركة في فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب، حيث من المقرر تكريمها خلال فعاليات المهرجان.

وفي أول تعليق، كشفت شيري عادل آخر تطورات حالتها، مؤكدة أنها بخير وتتمتع بصحة جيدة، وذلك من خلال رسالة نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما وجهت الفنانة الشكر إلى مديرية أمن البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر ورجال الشرطة والقائمين على تأمين الطريق؛ تقديرًا لسرعة استجابتهم وحرصهم على سلامتها منذ وقوع الحادث وحتى وصولها إلى المهرجان.

واختتمت شيري عادل رسالتها بتوجيه الشكر لكل من ساندها وقدم لها المساعدة، معربة عن تقديرها لجهود رجال الشرطة، ومتمنية أن تظل مصر دائمًا بخير وأمان.

يشار إلى أن الحادث وقع في منطقة رأس غارب؛ إثر انفجار أحد إطارات السيارة التي كانت تستقلها شيري عادل، قبل وصول الجهات الأمنية إلى موقع الواقعة للتعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحرصت الجهات الأمنية على تأمين موقع الحادث والاطمئنان على سلامة الفنانة، إلى جانب توفير الحماية اللازمة لها حتى وصولها إلى مقر المهرجان.

وعلى المستوى الفني، كان مسلسل «فن الحرب» آخر أعمال شيري عادل، وشاركها بطولته الفنان يوسف الشريف، وعرض العمل ضمن موسم رمضان الماضي لعام 2026.