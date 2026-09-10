في خطوة مفاجئ، اعتذر الفنان اللبناني محمد فضل شاكر عن إحياء حفله في الكويت، الذي كان المقرر إقامته اليوم الخميس في 10 سبتمبر، بعد تعرضه لوعكة صحية حالت دون صعوده إلى المسرح، قبل أن يفاجئ جمهوره بكشف طريف عن المتسبب في أزمته الصحية.

وأوضح محمد فضل شاكر، عبر حسابه على (إنستغرام)، أنه اضطر إلى تأجيل الحفل، مقدمًا اعتذاره لكل من حجز تذكرة لحضور الأمسية، مؤكدًا أنه يعاني من وعكة صحية منعته من تقديم الحفل في موعده.

وائل جسار في مرمى الاتهام

وفي تعليق ساخر، وضع محمد فضل شاكر الفنان اللبناني وائل جسار في موقف طريف، بعدما أرجع سبب مرضه إليه، قائلًا: «سامحوني، وائل جسار هو اللي عداني».

وجاء تعليق شاكر على سبيل المزاح، ليحول اعتذاره عن الحفل إلى موقف طريف تفاعل معه جمهوره، خاصة مع ارتباط وائل جسار بالفنان خلال الفترة الأخيرة.

اعتذار للجمهور

ووجّه محمد فضل شاكر رسالة إلى جمهوره في الكويت، قال فيها: «أهل الكويت سامحوني، أنا بعتذر لكم، كل حد حجز تيكت أنا آسف، بس تعبان ومضطر أجل الحفل».

ومن المنتظر الإعلان عن الموعد الجديد للحفل، بعد تحسن حالة محمد فضل شاكر الصحية وقدرته على استئناف نشاطه الفني.

انتعاشة فنية

وشهد صيف 2026 انتعاشة فنية لافتة لمحمد فضل شاكر، إذ أحيا عددًا من الحفلات في أكثر من دولة، مقدمًا مجموعة من أعماله أمام جماهير مختلفة، قبل أن يضطر إلى تأجيل حفله في الكويت بسبب وعكته الصحية.

ويعد حفل محمد فضل شاكر في المسرح الروماني بالساحل الشمالي، الذي أحياه في يوليو الماضي بمشاركة الشامي، آخر حفلاته، وشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وتفاعلًا لافتًا مع أغانيهما.