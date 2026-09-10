كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عن انضمام الفنانة اللبنانية نور إلى فريق عمل مسلسل (روح وجسد)، المقرر عرضه ضمن منافسات موسم دراما رمضان 2027، في تعاون جديد يجمع النجمتين على الشاشة.

الترويج للعمل

وروّجت غادة عبد الرازق لمشاركة نور في العمل عبر حسابها الرسمي على (إنستغرام)، معربةً عن أمنيتها بأن يحظى المسلسل بإعجاب الجمهور وينال استحسان المشاهدين خلال عرضه في موسم رمضان.

15 حلقة في رمضان 2027

وينتمي (روح وجسد) إلى الأعمال الدرامية القصيرة، إذ يتكون من 15 حلقة، ويجمع عددًا من النجوم ضمن بطولة جماعية، فيما تتواصل التحضيرات الخاصة بالمسلسل استعدادًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

ويتولى تأليف العمل كل من أمجد الشرقاوي وشادي محسن، بينما يخرجه أمير الشرقاوي، ومن المقرر أن يتم الكشف قريباً عن باقي أسماء فريق التمثيل.

عودة بعد غياب

ويُمثِّل مسلسل (روح وجسد) عودة الفنانة اللبنانية نور إلى المنافسة الدرامية بعد فترة من الغياب، إذ كان آخر ظهور درامي لنور من خلال مسلسل (جودر 2)، الذي عرض ضمن موسم رمضان 2025.

وشارك في مسلسل (جودر 2) كلٌّ من ياسر جلال، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أيتن عامر، أحمد فتحي، ووليد فواز، إلى جانب عدد من الفنانين. والعمل من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

عملين منفصلين

بينما اختارت غادة عبد الرازق العودة إلى المنافسة الرمضانية في 2027 بعملين دراميينمنفصلين دفعة واحدة، في تجربة جديدة تخوضها للمرة الأولى، وذلك بعد غيابها عن سباق رمضان الماضي.