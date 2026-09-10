تعرضت الفنانة المصرية شيري عادل لحادث سير مفاجئ أثناء توجهها إلى مدينة الغردقة للمشاركة في فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب، حيث كان من المقرر تكريمها ضمن فعاليات المهرجان.

ووقع الحادث في منطقة رأس غارب، بعدما انفجر إطار السيارة التي كانت تستقلها، ما أدى إلى توقفها على الطريق، قبل وصول دورية من الشرطة إلى موقع الحادث، حيث جرى تأمين المكان والاطمئنان على سلامة الفنانة، إلى جانب توفير الحماية والتأمين لها حتى وصولها إلى المهرجان، وفقًا لما أوردته تقارير إعلامية مصرية.

وبعد الحادث، سارعت شيري عادل إلى طمأنة جمهورها ومتابعيها، مؤكدة أنها بخير، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع فيسبوك، قالت فيه: «قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله أنا بخير، شكرًا لكل الناس اللي بتحاول تكلمني وتطمن عليا».

كما أعربت الفنانة عن تقديرها للجهات الأمنية التي تدخلت سريعًا للتعامل مع الموقف، موجهة الشكر إلى مديرية أمن البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر ورجال الشرطة والقائمين على تأمين الطريق.