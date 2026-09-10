فتح الفنان المصري رامي صبري باب التكهنات مجدّداً حول مستقبل الفنانة السعودية داليا مبارك، بعدما استبعد استمرار قرارها اعتزال الغناء، مرجّحاً عودتها إلى الساحة الفنية خلال فترة قصيرة.

وقال صبري في حديث فضائي، إن داليا ربما اتخذت قرارها تحت تأثير حالة من الضيق، مشيراً إلى طبيعتها الحسّاسة، قبل أن يختصر توقعه بعبارة: «أسبوع وترجع تاني».

وتكتسب تصريحات صبري أهميتها من تجربته القريبة مع داليا، بعد مشاركتهما في لجنة تحكيم الموسم الرابع من «The Voice Kids»، لكنها في الوقت ذاته تظل قراءة شخصية لا إعلاناً عن تراجع رسمي من الفنانة السعودية.

ويعيد التصريح النقاش حول القرارات المفاجئة في الوسط الفني، خصوصاً حين يتحوّل الاعتزال سريعاً إلى مساحة للتوقعات والتفسيرات من المحيطين بالفنان، بينما يبقى صاحب القرار وحده معنياً بحسم وجهته.

وحتى الآن، لم تعلن داليا مبارك تراجعها عن قرارها، ما يجعل الحديث عن عودتها احتمالاً مفتوحاً، ينتظر موقفاً واضحاً منها يحسم الجدل.